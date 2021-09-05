AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı 2021! AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak, bugün yayınlanır mı?

Bugün yüz yüze olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavı sonrası AÖF öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi – AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak diye merak ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğrenim görenler, işaretledikleri soruların doğruluğunu tespit edebilmek amacıyla cevap anahtarı ve soru kitapçığına ulaşmak istiyor. İşte AÖF yaz okulu sınav soruları, cevapları ve cevap anahtarı.

AÖF YAZ OKULU SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Başvuruları kayıt yenileme işlemlerinin ardından Temmuz ayında alınan AÖF yaz okulu sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav, 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Bugün gerçekleşen sınavın soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. 2021 AÖF yaz okulu soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizde yer alacak.