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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Aslan ‘Can’landı

Aslan ‘Can’landı
Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yazılmıştı. İzmir ekibi, daha önce 4 milyon Euro istediği İrfan Can'ın bonservisini 2.5 milyon Euro'ya indirince, Aslan da yeniden harekete geçti. UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.
Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

ŞAMPİYON GALATASARAY
2021 Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Türkiye Büyük Finali'nde Galatasaray Espor şampiyon oldu. Sezonu, gösterdiği muhteşem performansla lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, finalde de NASR Esports'u 3-0 yenerek League Of Legends E-Spor tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşıp kupanın sahibi oldu.

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Aslan ‘Can’landı
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