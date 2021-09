Aslan ‘Can’landı

Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray 'da listenin ilk sırasına Göztepe 'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yazılmıştı.UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim , 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.2021 Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz MevsimiSezonu, gösterdiği muhteşem performansla lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, finalde de NASR Esports'u 3-0 yenerek League Of Legends E-Spor tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşıp kupanın sahibi oldu.