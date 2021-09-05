Aslan ‘Can’landı

Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yazılmıştı. İzmir ekibi, daha önce 4 milyonEuro istediği İrfan Can'ın bonservisini 2.5milyon Euro'ya indirince, Aslan da yenidenharekete geçti. UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.
Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.
ŞAMPİYON GALATASARAY
2021 Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi TürkiyeBüyük Finali'nde Galatasaray Esporşampiyon oldu. Sezonu, gösterdiği muhteşem performansla lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, finalde de NASR Esports'u 3-0 yenerek League Of Legends E-Spor tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşıp kupanın sahibi oldu.