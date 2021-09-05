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Giriş Tarihi: 5.9.2021 23:28 Son Güncelleme: 5.9.2021 23:28

Brezilya Arjantin maçında ne oldu, neden durdu? Brezilya Arjantin maçı ertelendi mi, iptal mi oldu?

Brezilya Arjantin maçında ne oldu, neden durdu? Brezilya Arjantin maçı ertelendi mi, iptal mi oldu?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Brezilya Arjantin maçı ilk dakikalarında saha kenarında meydana gelen olaylar sonrasında durdu. Arjantinli futbolcular sahayı terkederek soyunma odasına indi. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler olaylara ilişkin detayları merak ederek “Brezilya Arjantin maçı neden durdu, ertelenecek mi, iptal mi olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Brezilya Arjantin maçı neden durdu, ertelenecek mi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Dünya Kupası eleme maçları kapsamında Brezilya ile Arjantin arasında oynanan mücadele ilk dakikalarında durduruldu. Saha kenarında yaşanan olayların ardından Arjantin milli takımı soyunma odasına indi. Bu son dakika olayının ardından "Brezilya Arjantin maçı neden durdu, ertelenecek mi?" sorularına yanıt aranmaya devam ediyor.

BREZİLYA ARJANTİN MAÇI NEDEN DURDU, ERTELENECEK Mİ?

Son dakika Brezilya Arjantin maçı olaylarıyla ile ilgili detaylar şöyle;



AA'dan edinilen bilgilere göre Brezilya Arjantin maçının ilk dakikalarında Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Arjantinli Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia isimli futbolcuların sağlık protokolüne uymamasından dolayı karantina altına alınarak sınır dışı edilmesi için sahaya girerek müdahalede bulunduğu öğrenildi.



Maç öncesinde Arjantin kafilesinin kaldığı otele giden yetkililer, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun devreye girmesiyle geri adım atmıştı

Arjantin milli takımı oyuncuları bu son dakika olayının ardından tepki göstererek sahayı terketti ve soyunma odasına indi. Mücadele durdurulurken Lionel Messi'nin sahaya yeniden çıkarak yetkililerle görüştüğü de gelen bilgiler arasında.

BREZİLYA ARJANTİN MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Konuya ilişkin gelen bilgilere göre CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu), maçın askıya alındığını ve hakem ile gözlemcilerin maç hakkındaki raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında CONMEBOL tarafından maçın hakem kararıyla askıya alındığı duyuruldu.

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