"Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve kaç dakika sürecek? 2021 İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorularının yanıtları, sınava katılım gösterecek adayların gündeminde yer alıyor. İOKBS olarak da bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar da yayınlandı. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak olup sınav için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda; Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve kaç dakika sürecek? 2021 İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?