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Giriş Tarihi: 5.9.2021 08:55 Son Güncelleme: 5.9.2021 08:56

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve kaç dakika sürecek? 2021 Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve kaç dakika sürecek? 2021 Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 İOKBS sınavı için heyecan dorukta. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen sınav tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan adaylar, 4’er seçenekli 100 soruyu cevaplayacaklar. Öte yandan söz konusu sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve kaç dakika sürecek? 2021 İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

"Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve kaç dakika sürecek? 2021 İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorularının yanıtları, sınava katılım gösterecek adayların gündeminde yer alıyor. İOKBS olarak da bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar da yayınlandı. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak olup sınav için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda; Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve kaç dakika sürecek? 2021 İOKBS Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve kaç dakika sürecek? 2021 Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?
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