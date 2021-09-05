Bu yıl düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Her sene başarılı öğrencilere maddi imkan sağlayabilmek amacıyla düzenlenen bu sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise "2021 İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulruken sınav süresi ise 120 dk olarak belirlendi. Buna göre Bursluluk sınavı soruları ve cevapları merakla bekleniyor...