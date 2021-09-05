Çalışanlara PCR testi nerede yapılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Okulların açılmasıyla birlikte aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarının haftada iki kez PCR testi vermesi zorunluluğu getirilmişti. Bu gelişmenin ardından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tüm çalışanlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bu zorunluluk, aşı olmayan tüm çalışanları kapsayacak. Çalışanlar, aşı olmayan işçiye PCR testi hastanede mi, iş yerlerinde mi yapılacak gibi sorulara yanıt arıyor. PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak? Bakanlığın açıklamaları haberimizde.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşı olmayan çalışan ve işçilere PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek. Çalışma ortamında bulaş riskini en aza indirebilmek adına işçi ve işverenlerin haftada bir kez negatif PCR testi beyanında bulunması zorunlu tutulacak.