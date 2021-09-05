Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çalışanlara PCR testi nerede yapılacak? Aşı olmayanlara PCR testi hastanede mi, iş yerlerinde mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:42 Son Güncelleme: 5.9.2021 09:44

Çalışanlara PCR testi nerede yapılacak? Aşı olmayanlara PCR testi hastanede mi, iş yerlerinde mi yapılacak?

Çalışanlara PCR testi nerede yapılacak? Aşı olmayanlara PCR testi hastanede mi, iş yerlerinde mi yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı bildirinin ardından “çalışanlara PCR testi nerede yapılacak?” sorusu gündeme geldi. Aşı olmayan çalışanlar için PCR testi zorunluluğu önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Bu gelişmenin ardından işçiler ve çalışanlar PCR testi zorunluluğunun detaylarını inceliyor. Aşı olmayan işçiye PCR testi hastanede mi, iş yerlerinde mi yapılacak? İşte konuyla ilgili detaylar.

Çalışanlara PCR testi nerede yapılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Okulların açılmasıyla birlikte aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarının haftada iki kez PCR testi vermesi zorunluluğu getirilmişti. Bu gelişmenin ardından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tüm çalışanlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bu zorunluluk, aşı olmayan tüm çalışanları kapsayacak. Çalışanlar, aşı olmayan işçiye PCR testi hastanede mi, iş yerlerinde mi yapılacak gibi sorulara yanıt arıyor. PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak? Bakanlığın açıklamaları haberimizde.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşı olmayan çalışan ve işçilere PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek. Çalışma ortamında bulaş riskini en aza indirebilmek adına işçi ve işverenlerin haftada bir kez negatif PCR testi beyanında bulunması zorunlu tutulacak.

ZORUNLU PCR TESTİ NEREDE YAPILACAK, HASTANEDE Mİ İŞ YERLERİNDE Mİ?

81 il valiliğine gönderilen bildiriye göre, zorunlu PCR testi 6 Eylül'den itibaren tüm iş yerlerinde geçerli olacak. Aşı olmayan çalışanlar PCR testini devlet hastanelerinde ve PCR testi alan sağlık kurumlarında verebilecek. PCR testi kiti bulunan şirketlerde alınan testler de geçerli olacak. Test sonuçları işveren tarafından kayıt altına alınacak.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU HANGİ MESLEKLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Eğitim kurumlarında başlayan Koronavirüs testi zorunluluğu 6 Eylül'den itibaren tüm meslek kolları için geçerli olacak. İşveren tarafından yönetilecek olan süreç bakanlığın denetimi altında olacak.

PCR TESTİ ÇALIŞANLARA ÜCRETLİ Mİ?

PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Çalışanlar için koronavirüs testi de devlet hastanelerinde ücretsiz olarak alınacaktır. Test sonuçları e-Nabız üzerinden görüntülenecek, pozitif çıkması halinde HES koduna da otomatik olarak tanımlanacaktır.

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Çalışanlara PCR testi nerede yapılacak? Aşı olmayanlara PCR testi hastanede mi, iş yerlerinde mi yapılacak?
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