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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Enes Ünal çıldırttı!

Enes Ünal çıldırttı!
Henüz karşılaşmanın 4. dakikasında penaltı kaçıran Enes Ünal, Cebelitarık kalecisine de bir ilki yaşattı. Ev sahibi takımın file bekçisi Dayle Coleing, kariyerinde Milli Takım formasıyla resmi maçlarda ilk kez penaltı kurtardı. 24 yaşındaki futbolcu göstere göstere vurunca Coleing için kolay bir kurtarış oldu. Penaltı dışında şutu olmayan, sadece 15 kez topla buluşup, 11 pas yapan Enes, ikinci yarı başlarken yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Futbolseverler, sosyal medyada Enes Ünal'a ve onu ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Şenol Güneş'e büyük tepki gösterdi.

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Enes Ünal çıldırttı!
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