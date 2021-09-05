Enes Ünal çıldırttı!

Henüz karşılaşmanın 4. dakikasında penaltı kaçıran Enes Ünal, Cebelitarık kalecisine de bir ilki yaşattı. Ev sahibitakımın file bekçisi Dayle Coleing,kariyerinde Milli Takım formasıylaresmi maçlarda ilk kez penaltı kurtardı. 24 yaşındaki futbolcu göstere göstere vurunca Coleing için kolay bir kurtarış oldu. Penaltı dışında şutu olmayan, sadece 15 kez topla buluşup, 11 pas yapan Enes, ikinci yarı başlarken yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Futbolseverler, sosyal medyadaEnes Ünal'a ve onu ilk 11'desahaya süren teknik direktör ŞenolGüneş'e büyük tepki gösterdi.