Finalimiz Hollanda

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 3-0 kazanılan Cebelitarık maçının ardından şöyle konuştu: "Galip gelinmesi gereken bir maçtı zaten sonuca da yansıdı. Genelde Cebelitarık rakiplerine 60-70 dakika dayanabiliyor. Rahat oynayan takım. Bizim takım doğru oyununu sonuçlandıramadıilk yarıda. Yapmamamız gereken değişikliklerle ikinci yarıya başladık. Enes'e çok üzüldüm. Gayreti vardı,penaltı kaçırdıktan sonra iyice oyundankoptu. Sahada silik ve beklentiminaltında kaldı. Efecan, beklentilerimegöre çok daha etkilive dinamikti. İkinci yarıda oyuna aldığım oyuncular katkı yaptı. Daha fazla gol atarak bitirebilirdik. Averaj da önemli.Norveç burada 3-0, Hollanda 7-0 kazandı.Bu maç bizim için öncelik değildi amapuan ve sıralama açısından önemliydi. Deplasmanda iki maçtır kazanıyoruz. Şimdi 3. deplasman maçına gideceğiz ve rakip Hollanda. Kazanmak istiyoruz, kazanırsak çok daha büyük bir avantaj yakalarız. Bir nevi finaloynayacağız. Ben oyuncularımagüveniyorum. Sahaya çıkıpellerinden gelenin en iyisiniyapacaklardır. Bu takımgüzel şeyleri hak ediyor."
HALİL: LİDERLİĞİ BIRAKMAYACAĞIZ
Cebelitarık kilidini açan isim olan Halil Dervişoğlu, rakibin geriye çekileceğini beklediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Boş alan bulup, pozisyon yaratmak istedik. Bunu da ben Hakan abiyle yaptımve golü attım. Allah'a şükür arkası geldi. Şimdi önümüzde Hollanda maçı var. İnşallah onları da yenip, gruptaki liderliğimizi sürdüreceğiz."