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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Finalimiz Hollanda

Finalimiz Hollanda

Şenol Güneş, “Cebelitarık maçında daha fazla gol bulabilirdik. Ama kazanmak önemliydi. Şimdi Hollanda ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız” dedi

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 3-0 kazanılan Cebelitarık maçının ardından şöyle konuştu: "Galip gelinmesi gereken bir maçtı zaten sonuca da yansıdı. Genelde Cebelitarık rakiplerine 60-70 dakika dayanabiliyor. Rahat oynayan takım. Bizim takım doğru oyununu sonuçlandıramadı ilk yarıda. Yapmamamız gereken değişikliklerle ikinci yarıya başladık. Enes'e çok üzüldüm. Gayreti vardı, penaltı kaçırdıktan sonra iyice oyundan koptu. Sahada silik ve beklentimin altında kaldı. Efecan, beklentilerime göre çok daha etkili ve dinamikti. İkinci yarıda oyuna aldığım oyuncular katkı yaptı. Daha fazla gol atarak bitirebilirdik. Averaj da önemli. Norveç burada 3-0, Hollanda 7-0 kazandı. Bu maç bizim için öncelik değildi ama puan ve sıralama açısından önemliydi. Deplasmanda iki maçtır kazanıyoruz. Şimdi 3. deplasman maçına gideceğiz ve rakip Hollanda. Kazanmak istiyoruz, kazanırsak çok daha büyük bir avantaj yakalarız. Bir nevi final oynayacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sahaya çıkıp ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Bu takım güzel şeyleri hak ediyor."

HALİL: LİDERLİĞİ BIRAKMAYACAĞIZ
Cebelitarık kilidini açan isim olan Halil Dervişoğlu, rakibin geriye çekileceğini beklediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Boş alan bulup, pozisyon yaratmak istedik. Bunu da ben Hakan abiyle yaptım ve golü attım. Allah'a şükür arkası geldi. Şimdi önümüzde Hollanda maçı var. İnşallah onları da yenip, gruptaki liderliğimizi sürdüreceğiz."

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Finalimiz Hollanda
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