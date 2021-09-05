Galatasaray Muslera’nın alternatifini buldu! İrfan Can Eğribayat için yeniden masada...

Son dakika... Süper Lig'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Galatasaray da son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yerli kaleci transferi için bir kez daha Göztepe'nin kapısını çaldı.
Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yazılmıştı.
İzmir ekibi, daha önce 4 milyon Euro istediği İrfan Can'ın bonservisini 2.5 milyon Euro'ya indirince, Aslan da yeniden harekete geçti.
UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor.
Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.
Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.