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Giriş Tarihi: 5.9.2021 10:50 Son Güncelleme: 5.9.2021 10:55

Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu! İrfan Can Eğribayat için yeniden masada...

Galatasaray Muslera’nın alternatifini buldu! İrfan Can Eğribayat için yeniden masada...

Son dakika... Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli kaleci almak için yoğun mesai harcıyor. Muslera'nın yedeği olarak yerli bir kaleci arayan sarı-kırmızılılar Göztepe'den İrfan Can Eğribayat için yeniden harekete geçti. Daha önce 4 milyon euro isteyen İzmir temsilcisi, bonservis talebini 2.5 milyon euro'ya çekti. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Galatasaray da son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yerli kaleci transferi için bir kez daha Göztepe'nin kapısını çaldı.

Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yazılmıştı.

İzmir ekibi, daha önce 4 milyon Euro istediği İrfan Can'ın bonservisini 2.5 milyon Euro'ya indirince, Aslan da yeniden harekete geçti.

UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.

Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu! İrfan Can Eğribayat için yeniden masada...
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