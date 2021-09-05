Galatasaray’da Gedson yerine alternatif isim belli oldu!

Galatasaray'da transfer gündemi hız kazandı. Orta sahaya 6 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'i düşünüyordu. Fakat Benfica oyuncuyu bırakmak istemediğini açıklamıştı. Benfica, Gedson Fernandes'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna bile yazmıştı.

GEDSON İÇİN UMUTLAR AZALDI, DİENG VE OKAY YOKUŞLU HAMLESİ

Gedson Fernandes için umutları azalan fakat son ana kadar bekleme kararı alan Galatasaray, B ve C planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Daha önce de gündeme gelen Aliou Dieng ve Okay için harekete geçildi.

EKONOMİK KRİTERLER ÇOK ÖNEMLİ

Galatasaray, Al Ahly'de oynayan 23 yaşındaki orta saha Aliou Dieng için girişimlere başladı. Sarı- Kırmızılı yönetim, Al Ahly'yi ekonomik anlamda ikna ademezse C planı devreye sokulacak.