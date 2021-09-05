Güç ama üç oldu

A Milli Futbol Takımımız, FIFA Dünya sıralamasının 194.'sü Cebelitarık'ı zorlansa da yenerek krizden çıktı. Enes'in kaçırdığı penaltı ile başladığımız maçın ilk yarısında havanda su dövdük. Ataklarımız adeta duvara çarpıp döndü. 46'da oyuna giren Halil, Hakan ve Kenan golleriyle yüreğimize su serpti. Bu galibiyetle zirvedeki yerimizi korurken, salı günkü Hollanda maçı öncesi de moral bulduk
FIFA sıralamasında Cebelitarık'tan daha düşük iki takım var: Doğu Timor ve Somali… Cebelitarık'ınsahaya çıkan ilk 11'inin piyasadeğeri 950 bin Euro. Türkiyeise 147 milyon Euro. Bu liste uzayıp gider… San Marino'ya tarihinde ilkleri yaşatan Türkiye, desteğini Cebelitarık'tan da esirgemedi ve ilk 54 dakika boyunca, ilk resmi maçına 2013'te çıkan rakibinin istatistik gelişimini sağladı.Enes'in 4. dakikadakaçırdığı penaltı ile birliktetakımın enerjiside düştü. Rakibin zaten kapalı savunma stratejisine dayalı oyununa Milliler, düşük tempolu, kanatları kullanmayan, sadece top çeviren bir düzen ile karşı çıkmaya çalışınca duvara tosladık. Saçbaş yolduranilk yarı sonrasındayapılan 3 değişiklik,hücumda pas trafiğiniceza sahası içine doğrudikine yönlendirirken, golde 'oh be' dedirten zamandageldi. Halil-Hakan duvar pasında Halil'in ceza sahasının iç solundan yaptığı vuruş bir kâbusun da önüne geçti. 65'te ilk golün asistini yapan Çalhanoğlu bu kez ağları sarsıp herkese nefes aldırdı. 83. dakikadaKenan Karaman maçın skorunuilan eden isim oldu.
AVERAJ FIRSATINI TEPTİK
Dünya Kupası elemelerinde gruplarda puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Türkiye grubun en zayıf halkası Cebelitarık'a sadece 3 gol atarak büyük fırsat kaçırdı. Cebelitarık'a karşı Hollanda 7, Karadağ 4, Norveç ve Letonya ise 3'er gol bulmuştu.
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Milli Takım, tarihinde ilk kez bir maçta oyuna sonradan giren üç oyuncusundan gol buldu. (Halil, Hakan, Kenan Karaman).
BİR GARİPLİK VAR
Cebelitarık maçında VAR'da görev alan hakemler akıllarda soru işareti bıraktı. VAR odasında salı günü deplasmanda kritik bir maça çıkacağımız Hollanda'dan Allard Lindrout yer aldı. Lindrout'un yardımcısı ise yine Hollanda'dan Jeroen Mancschot'tu.
RAKİPLER FİRESİZ
G Grubu'ndaki diğer maçlarda zirve mücadelesi veren Hollanda ve Norveç sahadan galibiyetle ayrıldı. Portakallar, evinde Karadağ'ı 4-0, Norveç ise deplasmanda Letonya'yı 2-0'lık skorlarla geçerek iddialarını sürdürdü.