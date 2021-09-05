Hakan girdi dertler bitti

A Milli Takım’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu kulübede başladığı maçta 45’te oyuna girip işleri değiştirdi. İlk golün asistini yapan İnterli oyuncu bir de gol attı
Cebelitarık karşısında maçın ikinci yarısında oyuna giren, attığı bir gol ve verdiği bir gol pası ile galibiyeti getiren Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ı adeta ipten aldı. Başarılı futbolcu, DünyaKupası elemelerinde çıktığı beş karşılaşmanın4'ünde skora katkı yaparken, sadeceKaradağ karşılaşmasını boş geçti. 27 yaşındaki yıldız, Hollanda ve Letonya karşısında 1'er gol, 1'er asist yapmış, Norveç mücadelesinde de ağları bulmuştu. Bu sezon İnter forması giyen Hakan takımında da sezona iyi başladı ve oynadığı iki maçı1 gol, 1 asistle kapattı. Milli yıldız geçtiğimizsezon ise Milan forması altında 43karşılaşmada 9 gol, 11 asist üretmişti.
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Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten beri en fazla ceza sahası dışı golü atan (8) ve asist gerçekleştiren (11) oyuncu oldu.
BU TAKIMDANUMUTLUYUM
Milli takım formasını 27. kez sırtına geçiren Kenan Karaman, 6. golünü attığı karşılaşmanın ardından "Hatalardan dersçıkardık" diyerek öz eleştiri yaptı. Suni zemine de dikkat çeken milli oyuncu şöyle devam etti: "EURO 2020'den sonra en çok biz üzüldük. Dünya Kupasıyolunda pozisyonumuz şuanda iyi. Herkes bizim arkamızda dursun. Bu takımdan umutluyum. Bu gruptan çıkacağız."
TFF HEYETİ, MİLLİLER'İ YALNIZ BIRAKMADI
A Milli Takım'ı, Cebelitarık'ta Futbol Federasyonu Yönetimi yalnız bırakmadı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, İsmail Erdem ve A Milli Takım'dan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan Victoria Stadı'nda tribünde yerlerini aldı.
CEBELİTARIK'TA GÜMRÜK KAPTANDAN SORULUR!
İber Yarımadası'nın güney ucundaki 6.7 km2'lik büyüklükteki Cebelitarık'ın milli oyuncuları da ilginç özellikleri ile öne çıktı. Takımın 38 yaşındaki kaptanı Roy Chipolinaaynı zamanda gümrük muayene memurluğu yaparken, yakın akrabası Joseph Chipolina da ülkenin idari işler bölümünde çalışıyor. Aymen Mouelhi ise turizm ile uğraşıyor.
OZAN TUFAN BEKLENİYOR
Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'a kavuşan A Milli Takım'da Ozan Tufan bekleyişi sürüyor. İngiltere Premier Lig'de Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın oturum izninde yaşadığı sıkıntı nedeniyle Milli Takım kampına katılması gecikti. Teknik direktör Şenol Güneş, Karadağ ve Cebelitarık maçlarını kaçıran orta saha oyuncusunun kritik Hollanda deplasmanına yetişmesini bekliyor.