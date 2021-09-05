İmparator 68 yaşında

4 Eylül 1953 doğumlu Fatih Terim, dün 68 yaşına girdi. Tecrübeli hocanın doğum günü için G.Saray özel bir video paylaşırken, UEFA'nın resmi hesabı da UEFA Kupası ile olan bir kareyi kullanıp Terim'i tebrik etti. Eski ve yeni oyuncularının yanı sıra taraftarlar da İmparator'a 'Mutlu yıllar' mesajı paylaşıp kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konu durumuna getirdi.
Deneyimli teknik adamın kızı Buse de babasının torunları ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
Fatih Terim için Florya'da futbolcular kutlama yaparken, pastayı genç oyuncu Işık Kaan Arslan kesip hocasına verdi...