Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖSYM ile 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:42 Son Güncelleme: 5.9.2021 09:44

ÖSYM ile 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM ile 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eylül ayının ilk haftasına girilmesi ile birlikte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de merakla bekleniyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım gösterdiği Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarının tamamlanması ile birlikte gözler ÖSYM’ye çevrildi. Bilindiği üzere; 2021 KPSS sonuçları, sonuçların erişime açılmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için elde edilecek puanların geçerlilik süresinin bir yıl olduğu biliniyor. 2021 KPSS sınav sonuçları için ise ÖSYM tarihi verdi.

Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarının tümü geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Oturumların sona ermesinin ardından ise gözler KPSS sonuçlarına çevrildi. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların katılım gösterdiği söz konusu sınavın sonuçları için ise ÖSYM 2021 takvimi ile tarihi duyurmuştu. Peki; KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 yıl takvimine göre KPSS sonuçları 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2021-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2021-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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ÖSYM ile 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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