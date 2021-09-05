ÖSYM ile 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2021-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2021-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.