KYK burs ve kredi başvuruları 2021 başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet ile KYK burs başvuru tarihleri belli mi, ne zaman?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri binlerce üniversite öğrencisi tarafından merakla bekleniyor. Her yıl yükseköğretim öğrencilerine maddi destek amacıyla sağlanan bu ücret için başvuruların e-Devlet aracılığı ile alındığı biliniyor. Bu kapsamda "2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli oldu mu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Başvurularla ilgili henüz net bir tarih açıklaması bulunmuyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar...
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.