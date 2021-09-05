Radamel Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı! "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim"

Falcao'nun resmi hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Teşekkürler İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Aynı şekilde tüm ekip arkadaşlarıma, yardımcılarıma, teknik direktörlerime ve yöneticilerime de teşekkür ediyorum."