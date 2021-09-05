Radamel Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı! "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim"

Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.
Falcao'nun resmi hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Teşekkürler İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Aynı şekilde tüm ekip arkadaşlarıma, yardımcılarıma, teknik direktörlerime ve yöneticilerime de teşekkür ediyorum."
Kolombiyalı golcü, 2 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 43 maçta 20 gol atıp 3 de asist kaydetti.