Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Radamel Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı! "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim"
Giriş Tarihi: 5.9.2021 18:50 Son Güncelleme: 5.9.2021 18:53

Radamel Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı! "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim"

Radamel Falcao’dan Galatasaray’a veda mesajı! Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim

Galatasaray'dan ayrılarak İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Falcao'nun resmi hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Teşekkürler İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Aynı şekilde tüm ekip arkadaşlarıma, yardımcılarıma, teknik direktörlerime ve yöneticilerime de teşekkür ediyorum."

Kolombiyalı golcü, 2 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 43 maçta 20 gol atıp 3 de asist kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
SON DAKİKA: Şenol Güneş'e sert sözler! "Şenol Güneş daha iyi hocalar olduğunu..."
KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cebelitarık maçı sonrası Şenol Güneş'e sert sözler! "İşkence çektim..."
Olayların kadını bu kez hamile
Bursluluk sınav soruları - cevapları ile soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak? İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2021!
Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...
Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu
Son dakika | MEB yeni sistemi kurdu: Yüz yüze eğitim için destek olacak
Son dakika | İstanbul İl Sağlık Müdürü son durumu değerlendirdi: Bu kadar net konuşuyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Radamel Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı! "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA