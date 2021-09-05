Son dakika: Brezilya - Arjantin maçı yarıda durduruldu! Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri oyuncuları sınır dışı etmek için sahaya girdi...

2022 Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya - Arjantin maçı yarıda durduruldu. Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık protokollerini ihlal ettikleri için İngiltere'den gelen Arjantinli Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girince, Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti.

Brezilyalı yetkililer, corona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanan İngiltere'den maçın oynanacağı Sao Paulo'ya gelen 4 Arjantinli futbolcu E.Martinez, Lo Celso, C. Romero ve Buendia'nın sınır dışı edilmesi için bildiri yayınlamış ancak bu işlem başarısız olmuştu.

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular; Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi. Bunun üzerine Arjantin tarafı buna karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, yetkililer sahaya girmek yerine neden maç öncesi gelip bizimle konuşmadılar" ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcular, maç durdurulduktan sonra "Eğer o 4 arkadaşımız ayrılırsa, biz de gideriz." dedikleri belirtildi.

Arjantin Futbol Federasyonu, Brezilya - Arjantin maçının askıya alındığını açıkladı.