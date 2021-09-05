Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...

Kaptan Muslera da 3.575 milyon Euro olan parasını 2.5 milyon Euro'ya indirdi. Bu transfer döneminde bütçede 70 milyon TL yer açan sarı kırmızılı yönetim, 8 Eylül'e kadar Babel'i de göndermeye çalışırken, Aslan'ın maaş seviyesi yıllar sonra 40 milyon Euro'nun altına çekildi.