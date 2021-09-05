Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...

Son dakika... Galatasaray'da Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle transfer stratejisi de değişti. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda yüksek maaş alan yıldız isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım 11 futbolcuyla vedalaşırken, 10 transfer yaptı. 11 futbolcunun ayrılmasıyla birlikte 12.6 milyon euro ve 9.7 milyon TL garanti ücret vermekten kurtulan Galatasaray, maaş bütçesinde 70 milyon TL tasarruf yapmış oldu.
Eski yönetimden Futbol A Takımı'nı 59 milyon Euro'luk bütçeyle devralan Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transfer stratejisini değiştirdi.
Gençleri kadrosuna katmaya başlayan Galatasaray, 23 milyon Euro bonservis harcaması yaptı ama maaş bütçesinde de 70 milyon TL tasarruf sağladı.
Geçen sezonki kadroyla kıyaslandığında 11 oyuncuya veda eden sarı-kırmızılı kulüp, 12.6 milyon Euro ve 9.7 milyon TL garanti ücret ödemekten kurtuldu.
10 yeni transferine 4.4 milyon Euro ve 30 milyon TL maaş verecek olan Galatasaray, TFF'nin koyduğu 545 milyon TL harcama limitine uydu.
Kaptan Muslera da 3.575 milyon Euro olan parasını 2.5 milyon Euro'ya indirdi. Bu transfer döneminde bütçede 70 milyon TL yer açan sarı kırmızılı yönetim, 8 Eylül'e kadar Babel'i de göndermeye çalışırken, Aslan'ın maaş seviyesi yıllar sonra 40 milyon Euro'nun altına çekildi.
Donk - 515 bin euro
Ozornwafor - 150 bin euro
Şener Özbayraklı - 7 milyon TL
Okan Kocuk - 2 milyon 750 bin TL
GELENLERİN YILLIK ÜCRETLERİ İSE ŞÖYLE!
Van Aanholt - 1 milyon 900 bin euro
Nelsson - 800 bin euro
Halil Dervişoğlu - 8 milyon 500 bin TL
Aytaç Kara - 6 milyon TL
Alpaslan Öztürk - 5 milyon TL
Barış Alper Yılmaz - 4 milyon TL