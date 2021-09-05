Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...
Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:47 Son Güncelleme: 5.9.2021 09:52

Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...

Son dakika... Mustafa Cengiz'den görevi devraldıktan sonra transferde çok farklı bir yol izleyen Burak Elmas ve yönetimi, sarı-kırmızılı takımın maaş bütçesini yıllar sonra ilk kez 40 milyon euro'nun altına indirmeyi başardı. Geçen sezon forma giyen 11 futbolcuyla yollarını ayıran Galatasaray, yeni transferlerin maaşlarını ise oldukça düşük tuttu. Kadroyu gençleştiren Aslan, 10 yeni transferine 4.4 milyon Euro ve 30 milyon TL maaş vererek TFF'nin koyduğu 545 milyon TL harcama limitine uydu.

Son dakika... Galatasaray'da Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle transfer stratejisi de değişti. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda yüksek maaş alan yıldız isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım 11 futbolcuyla vedalaşırken, 10 transfer yaptı. 11 futbolcunun ayrılmasıyla birlikte 12.6 milyon euro ve 9.7 milyon TL garanti ücret vermekten kurtulan Galatasaray, maaş bütçesinde 70 milyon TL tasarruf yapmış oldu.

Eski yönetimden Futbol A Takımı'nı 59 milyon Euro'luk bütçeyle devralan Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transfer stratejisini değiştirdi.

Gençleri kadrosuna katmaya başlayan Galatasaray, 23 milyon Euro bonservis harcaması yaptı ama maaş bütçesinde de 70 milyon TL tasarruf sağladı.

Geçen sezonki kadroyla kıyaslandığında 11 oyuncuya veda eden sarı-kırmızılı kulüp, 12.6 milyon Euro ve 9.7 milyon TL garanti ücret ödemekten kurtuldu.

10 yeni transferine 4.4 milyon Euro ve 30 milyon TL maaş verecek olan Galatasaray, TFF'nin koyduğu 545 milyon TL harcama limitine uydu.

Kaptan Muslera da 3.575 milyon Euro olan parasını 2.5 milyon Euro'ya indirdi. Bu transfer döneminde bütçede 70 milyon TL yer açan sarı kırmızılı yönetim, 8 Eylül'e kadar Babel'i de göndermeye çalışırken, Aslan'ın maaş seviyesi yıllar sonra 40 milyon Euro'nun altına çekildi.

İŞTE GALATASARAY'IN KÂR ETTİĞİ İSİMLER...

Belhanda - 3 milyon 350 bin euro

Falcao - 2 milyon euro- (3 milyon euro tazminat verildi)

Muslera - 1 milyon 75 bin euro

Linnes - 1 milyon 400 bin euro
Saracchi - 1 milyon 350 bin euro

Omar - 1 milyon 300 bin euro

Etebo - 1 milyon 200 bin euro
Onyekuru - 700 bin euro

Gedson - 650 bin euro

Donk - 515 bin euro
Ozornwafor - 150 bin euro

Şener Özbayraklı - 7 milyon TL
Okan Kocuk - 2 milyon 750 bin TL

GELENLERİN YILLIK ÜCRETLERİ İSE ŞÖYLE!

Van Aanholt - 1 milyon 900 bin euro

Nelsson - 800 bin euro

Cicaldau - 700 bin euro

Morutan - 600 bin euro

Sacha Boey - 450 bin euro

Berkan Kutlu - 7 milyon TL

Halil Dervişoğlu - 8 milyon 500 bin TL
Aytaç Kara - 6 milyon TL

Alpaslan Öztürk - 5 milyon TL

Barış Alper Yılmaz - 4 milyon TL

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cebelitarık maçı sonrası Şenol Güneş'e sert sözler! "İşkence çektim..."
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor
KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir?
Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde
Son dakika: Milliler ikinci yarıda açıldı! Cebelitarık deplasmanında 3 gollü galibiyet...
Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin dünya yıldızlarını geride bıraktı! Ronaldo, Lukaku ve Lewandowski...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı
Barcelona Emre Demir için transfer planını belirledi! Bonservis bedeli...
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Gedson Fernandes için son teklif! Transferde Pjanic detayı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA