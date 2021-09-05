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Giriş Tarihi: 5.9.2021 11:09 Son Güncelleme: 5.9.2021 11:27

Son dakika: Galatasaray'da Marcao sürprizi yaşandı!

Son dakika: Galatasaray’da Marcao sürprizi yaşandı!

Son dakika haberi: Galatasaray'da Marcao sürprizi yaşandı. Galatasaray'ın hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Forul Constanta maçında cezalı olan Marcao affedilerek ilk 11'de maça başladı.

Galatasaray'ın Forul Constanta ile karşı karşıya geldiği maçta Marcao sürprizi yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan ve daha sonra 8 maçlık ceza alan Brezilyalı stoper Marcao affedilerek bugünkü hazırlık maçında 11'de sahaya çıktı.

8 MAÇ CEZA VE 150 BİN EURO CEZA ALMIŞTI

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında kendisini kaybederek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almıştı. Galatasaray yönetimi de Brezilyalı oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Yapılan açıklamada Marcao'ya 150 bin € para cezası verildiği açıklanmış ve daha UEFA listesine de eklenmişti.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇINDAKİ 11'İ

Fatih, Boey, Kaan, Marcao, Ömer, Aytaç, Berkan, Morutan, Emre Kılınç, Babel, Diagne

MARCAO BEKLENİLEN TEKLİFLER GELMEDİ

Brezilyalı stoper ile İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ilgilenirken, 10 milyon Euro beklentisi olan yönetim, bu seviyeleri göremeyince, Marcao da takımda kaldı.

Marcao'nun Lazio karşılaşmasında takıma dönmesi ve savunmada Nelsson ile birlikte görev yapması bekleniyor.

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Son dakika: Galatasaray'da Marcao sürprizi yaşandı!
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