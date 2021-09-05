Son dakika! Şenol Güneş ve oyunculara sert sözler: "Şenol Hoca'dan daha iyi hocalar..."

Dün oynanan Cebelitarık-Türkiye maçında kazanan 3-0'lık skorla Türkiye oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 2. dakikasında Enes Ünal penaltı vuruşundan yararlanamadı. İkinci yarıda oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Halil Dervişoğlu 3 golü atan oyuncular oldular ve maça damga vurdular.
ORTAYA KONULAN PERFORMANS ELEŞTİRİLERE SEBEP OLDU
Şenol Güneş'in çıkardığı ilk 11'i eleştirilere maruz kalırken Türkiye'nin Cebelitarık'a karşı zorlanması da ayrı eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, oynanan oyunu, oyuncuları ve teknik direktör Şenol Güneş'i eleştiren bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının tamamı...
GÜRCAN BİLGİÇ: ENES ÜNAL TÜM TAKIMIN AKLINI MAÇTAN ALDI
Üç gün önceki soğuk duşun ardından, kendi kendimize krize soktuğumuz bir maç yaşıyorduk. Enes'in penaltı vuruşundan yararlanamaması, sadece onu değil, tüm takımın aklını maçtan aldı. Boşu boşuna bir 45 geçirdik. Norveç ve Hollanda galip oynarken, Cebelitarık'ın bir şutu direkten dönüyor. Şenol Güneş olun da, "Ben ne yaptım?" demeyin. Milli Takım'a çağrılmalarının bir nedeni olduğunu anlamaları gereken oyuncuların, saklambaç Milli Takımı'nda olduklarını sanmalarıyla birlikte ikinci 45'in düdüğü çaldı.
"HERKES HAKLI ÇIKTI, ŞENOL HOCA YANLIŞ..."
Hakan Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu geldi sahaya. Efecan sol bekteydi, Kenan Karaman sola yakın. Üç yeni oyuncu yanlarında solunum aygıtı da getirip, hayat öpücüğü çalışmalarına başladılar. Hakan Çalhanoğlu'nun asisti ve golü ile Cebelitarık oyuncuları 'yine olmadı' moduna geçti. Kalitenin, disiplini ve konsantrasyonu nasıl aştığını gösterdi bize Hakan. Halil'in perdeyi açan golü ve öncesindeki paslaşmalar da kalitenin farkıydı. İsimleri açıkladığında Şenol Güneş'e en büyük eleştiri Enes ile ilgili geldi. Herkes haklı çıktı, Şenol Hoca yanlış...
"YUSUF YAZICI ARAFTA KALMIŞ GİBİ"
Bir başka parantezi Yusuf Yazıcı için de açabiliriz. Ekstra yeteneğimiz, iyi ile yıldız oyuncu arasında, arafta kalmış gibi. Kendisini bir kademe yukarı taşıması gereken farklılığı hâlâ bekliyoruz. Böyle bir maçta bunu yapamayacaksa, "Uzun sarı saçlı, iyi sol ayaklı oyuncu" olarak anılır hayatı boyunca. Hollanda maçı öncesinde eleştirileri tonunda tutmak lazım.
"ŞENOL HOCA'NIN DA ONDAN DAHA İYİ YÖNETECEKLER OLDUĞUNU BİLMESİ GEREKİYOR"
Ama "Bizim Çocuklar"ın da beklentiler ile yaptıkları arasındaki farkı da görmeleri gerekiyor. Bir hayal dünyasında, bol Euro'lu primler arasında, pamuklara başlarını yaslıyorlar. Bu ülkede onlardan daha iyi koşacaklar var. Şenol Hoca'nın da ondan daha iyi yönetecekler olduğunu bilmesi gerekiyor.
ŞENOL GÜNEŞ: "ENES SİLİK KALDI"
Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Enes Ünal'ı eleştirdi. Deneyimli teknik adamın sözleri şöyle...
"Kazanılması gereken bir maçtı. 3 puan almak önemli. Zaman zaman zorlandık ama Cebelitarık genelde 45-60 dakika dayanabiliyor. Genel averajda bu tip skorlar önemli olacak. Bu maç bizim için öncelikli bir maç değildi ama puan ve sıralama açısından önemliydi. Şimdi 3. deplasman maçına gideceğiz, umarım orada da iyi maç olur. Kazanmak istiyoruz, kazanırsak çok daha büyük bir avantaj yakalarız"
"Enes'e üzüldüm çünkü bir gayreti vardı. Daha önce bu tip bir sahada oynadı, iyi de penaltı atan bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da iyice oyundan koptu. Silik kaldı. Beklentimin altında kaldı. Getafe'de arayan, koşan bir oyuncuydu. Bu maçta coşkusu yoktu."