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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Trabzonspor’dan Bradaric’e kanca

Trabzonspor’dan Bradaric’e kanca

Sol bek arayışını sürdüren Fırtına, Lille’de bölgesinin üçüncü alternatifi durumuna düşen Hırvat futbolcuya teklif götürdü

Kadrosunda sol bek olarak sadece İsmail Köybaşı'yı bulunduran Trabzonspor, Lille'in 21 yaşındaki sol beki Domagoj Bradaric'e teklif götürdü. Bordomavililerin Fransız ekibinden 550 bin Euro kazanan Hırvat oyuncuya 750 bin Euro maaş teklif ettiği öğrenildi. Yapılan transferlerle 3. sol bek konumuna düşen Bradaric'in Trabzonspor'dan gelen öneriye sıcak bakmadığı ancak bordo-mavililerin ısrarcı olduğu belirtildi.

NWAKAEME İLE DEVAM
2018'den beri Trabzonspor'da forma giyen Nwakaeme'nin sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek için görüşmeler başladı. 32 yaşındaki futbolcunun da kalmaya sıcak baktığını belirttiği görüşmelerde anlaşmanın kısa sürede sağlanması bekleniyor.

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Trabzonspor’dan Bradaric’e kanca
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