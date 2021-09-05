Trabzonspor’dan Bradaric’e kanca

Sol bek arayışını sürdüren Fırtına, Lille’de bölgesinin üçüncü alternatifi durumuna düşen Hırvat futbolcuya teklif götürdü
Kadrosunda sol bek olarak sadece İsmail Köybaşı'yı bulunduran Trabzonspor, Lille'in 21 yaşındakisol beki DomagojBradaric'e teklifgötürdü. Bordomavililerin Fransız ekibinden 550 bin Euro kazanan Hırvat oyuncuya 750 bin Euro maaş teklif ettiği öğrenildi. Yapılan transferlerle 3. sol bek konumuna düşen Bradaric'in Trabzonspor'dangelen öneriye sıcak bakmadığıancak bordo-mavililerinısrarcı olduğu belirtildi.
NWAKAEME İLE DEVAM
2018'den beri Trabzonspor'da forma giyen Nwakaeme'nin sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek için görüşmeler başladı. 32 yaşındaki futbolcunun da kalmaya sıcak baktığını belirttiğigörüşmelerde anlaşmanın kısa sürede sağlanması bekleniyor.