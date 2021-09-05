Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yalancı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrol olduğu Yalancı hangi diziden uyarlama?
Giriş Tarihi: 5.9.2021 13:03

Yalancı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrol olduğu Yalancı hangi diziden uyarlama?

Yalancı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin başrol olduğu Yalancı hangi diziden uyarlama?

Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalancı dizisi tanıtım fragmanını yayınladı. Bir ingiliz dizisinden uyarlama olduğu bilinen yapımın afişi büyük ilgi görürken dizseverler ilk bölümün yayınlanacağı tarihi merakla bekliyor. Bu kapsamda Show Tv’nin henüz başlamadan dikkatleri üzerine toplayan dizisiyle ilgili olarak “Yalancı ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yalancı dizisi konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilen tüm detaylar...

Yalancı dizisi konusu, oyuncuları ve uyarlaması olduğu yapımla araştırma konusu haline geliyor. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan gibi isimlerin yer aldığı yapım henüz başlamadan ilgiyi üzerine çekti. Diziyle ilgili olarak "Yalancı ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama?" soruları gündeme taşınırken yapımın yabancı bir diziden uyarlama olduğu kaydedildi. Tanıtımı ile de dikkat çeken dizinin Eylül ayında ekranlarda olacağı biliniyor. Peki, Yalancı ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama? İşte tüm detaylar...

YALANCI DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

BAFTA ödüllerine aday gösterilen, İtalya, Fransa, Almanya, Hindistan, Malezya gibi ülkelerin de içinde olduğu 11 ülkeye adapte edilen, Sundance - itv ortak yapımı İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi çok yakında Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

KONUSU NEDİR?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

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Yalancı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrol olduğu Yalancı hangi diziden uyarlama?
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