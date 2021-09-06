39 yıldır komada olan PSG’nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Eşinden inanılmaz açıklamalar...

Senegal'in başkenti Dakar'da doğan Jean-Pierre Adams, 10 yaşında Fransa'ya taşındı. Kariyerine forvet olarak başlayan Adams, daha sonra savunma bölgesine geçti.
CNN'e konuşan Adams'ın eşi Bernadette; kocasının rutin bir diz ameliyatı için hastaneye gititğini anestesi hatası sonucunda komaya girdiğini söyledi.
HASTANEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
Jean-Pierre Adams, akciğerlerini tıkayan tüp nedeniyle kalp krizi geçirdi. 39 yıl boyunca komada olan Adams, bu sabah hayatını kaybetti.
Komaya girdiğinde 34 yaşında olan Jean Pierre Adams, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.