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Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:00 Son Güncelleme: 6.9.2021 14:02

39 yıldır komada olan PSG'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Eşinden inanılmaz açıklamalar...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
39 yıldır komada olan PSG’nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Eşinden inanılmaz açıklamalar...

The Sun'un aktardığı son dakika haberine göre 39 senedir komada olan eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, 73 yaşında hayatını kaybetti. Fransız futbolcu anestesi hatası nedeniyle 34 yaşında komaya girmişti.

Nimes Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Fransız milli takımının da 22 kez formasını giyen Adams'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Jean-Pierre Adams, uzun seneler Nice forması giymişti.

Senegal'in başkenti Dakar'da doğan Jean-Pierre Adams, 10 yaşında Fransa'ya taşındı. Kariyerine forvet olarak başlayan Adams, daha sonra savunma bölgesine geçti.

CNN'e konuşan Adams'ın eşi Bernadette; kocasının rutin bir diz ameliyatı için hastaneye gititğini anestesi hatası sonucunda komaya girdiğini söyledi.

HASTANEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

Jean-Pierre Adams, akciğerlerini tıkayan tüp nedeniyle kalp krizi geçirdi. 39 yıl boyunca komada olan Adams, bu sabah hayatını kaybetti.

Komaya girdiğinde 34 yaşında olan Jean Pierre Adams, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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39 yıldır komada olan PSG'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Eşinden inanılmaz açıklamalar...
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