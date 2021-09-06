AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021

Yeni eğitim öğretim hayatı başlarken AÖF kayıt yenileme işlemleri yoğunluk kazandı. Eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyenlerin gündeminde ise AÖF kayıt yenileme tarihleri bulunuyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören vatandaşlara yapılan duyuruda kayıtların 8 Ekim'de sona ereceği bildirildi. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2021 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ve ilgili tüm detaylar…