Aşı kartı nasıl alınır ve nasıl oluşturulur? E-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır? İşte aşı kartı alma ekranı!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tren, otobüs, uçak gibi şehirler arası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi isteneceği açıklandı. Bugün itibariyle geçerli olacak bu uygulama için aşı olan vatandaşlar tarafından "Aşı kartı nasıl alınır ve nasıl oluşturulur?" sorusu araştırılıyor. Pek çok kişi e-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, aşı olan vatandaşlar için aşı kartı (kimliği, pasaportu) alma ekranı!

AŞI KARTI NERELERDE KULLANILACAK?

Aşı kartı Avrupa ülkelerinin başlattığı bir uygulama olup, yurt dışına çıkışta pek çok ülkenin talep ettiği bir belgedir. İki doz aşı olmuş vatandaşların elde ettiği bu evrak yurt içinde de aşılama oranlarını arttırmak için uygulanmaktadır. Bugün itibariyle aşı olmayan kişiler için negatif PCR testi zorunluluğu getirilmesiyle birlikte aşı olan vatandaşların aşı kartını yanlarında bulundurması kolaylık oluşturacaktır.