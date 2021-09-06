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Giriş Tarihi: 6.9.2021 10:43

AVM’lerde PCR testi zorunlu mu? Alışveriş merkezlerinde PCR testi istenecek mi? AVM PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor?

AVM’lerde PCR testi zorunlu mu? Alışveriş merkezlerinde PCR testi istenecek mi? AVM PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin yeni bir genelge yayınladı. Genelgede, bazı yerlere girişte aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi isteneceği duyuruldu. Bu haber üzerine AVM’lerde PCR testi zorunlu mu oldu, ne zaman geçerli olacak gibi sorulara gündeme geliyor. Alışveriş merkezlerinde PCR testi istenecek mi, kimlerden istenecek sorusu da araştırılanlar arasında. Genelgeye göre AVM PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı haberimizde.

Son Kabine Toplantısı'nın ardından PCR testi zorunluluğu gündeme gelmişti. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından uygulamanın ne zaman başlayacağı da duyuruldu. Belirtilen tarihin gelmesi üzerine AVM'lerde PCR testi zorunlu mu, kimlere zorunlu gibi sorularla bu uygulamanın kapsamı araştırılmaya başladı. Vatandaşlar, alışveriş merkezlerinde PCR testi istenecek mi diye merak ediyor. AVM PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte genelgeye ilişkin detaylar.

PCR ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genelgede belirtilen yerlerde, aşı sürecini tamamlamamış ya da Koronavirüs geçirmemiş vatandaşlardan negatif PCR testi beyanı istenecek. Bu uygulama 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren faaliyete geçecek.

AVM'LERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Restoran, kafe gibi mekanlarda ek tedbirlerle beraber, aşı olmayanlar için ayrı yer ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını, aşılanma oranı ile birlikte salgının Türkiye'nin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının giderek azalacağını düşündüğünü söyledi.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE PCR ZORUNLULUĞU VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesinde de alışveriş merkezleri PCR zorunluluğu kararının dışında tutuldu. Ancak ilerleyen süreçte vaka sayılarında beklenen düşüşün görülmemesi halinde bu konu yeniden ele alınabilir. Konuyla ilgili yeni bir karar çıkması halinde güncel durum sabah.com.tr'de yer alacak.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NERELERDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."

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AVM’lerde PCR testi zorunlu mu? Alışveriş merkezlerinde PCR testi istenecek mi? AVM PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor?
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