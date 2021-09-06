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Giriş Tarihi: 6.9.2021

‘Benimle Morutan’ı kıyaslamayın’

‘Benimle Morutan’ı kıyaslamayın’

Hagi: “Rumen futbolcular çok çalışmalı, adaptasyon sağlamalı. Morutan genç ve yetenekli. Sabır gerek.”

Farul Constanta Teknik Direktörü, G.Saray'ın efsanesi Gheorghe Hagi sarı-kırmızılıların iki yeni Rumen transferi Morutan ile Cicaldau hakkında konuştu. İki ismin de çok çalışması gerektiğinin altını çizen Hagi, "Rumen futbolcuların çok çalışması gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var. İki oyuncunun da transferinde benim rolüm yok. Benimle Morutan'ın kıyaslanmaması gerekiyor. O genç ve yetenekli bir futbolcu. Biraz sabır. Zaman lazım. Yavaş yavaş kendisini ispat edecek. Bizimle hazırlık maçı oynadıkları için hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim. Galatasaray'ın başında çok önemli bir insan var. O ne yapılacağını biliyor."

YEDEKLERİN KEYFİ YOK
G.SARAY dün Rumen ekibi Farul Constanta ile hazırlık maçı oynadı ve 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya Fatih Öztürk, Boey, Işık Kaan, Marcao, Ömer, Aytaç, Berkan, Emre Kılınç, Morutan, Babel, Diagne 11'i ile başlayan Aslan, ilk yarıyı Nooijer'in kendi kalesine attığı golle önde kapattı. İkinci devreye gençlerle çıkan Cimbom, Betancor, Fernandes ve Ganea'nın (pen.) golleriyle 3-1 kaybetti.

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‘Benimle Morutan’ı kıyaslamayın’
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