Brezilya-Arjantin maçı dünya gündeminde! "Küresel utanç"

As gazetesi de Arjantin'in yaşananlar nedeniyle Brezilya'yı suçladığını kaydetti.

El Pais gazetesi ise "Pandemi başladığından beri Brezilya'da sağlık müfettişlerinin bu büyüklükte veya kamuya açık daha düşük ölçekli herhangi bir etkinlikte böyle bir müdahalesi olmadı." ifadesini kullandı.