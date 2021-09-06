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Giriş Tarihi: 6.9.2021 12:12 Son Güncelleme: 6.9.2021 12:13

Brezilya-Arjantin maçı dünya gündeminde! "Küresel utanç"

Brezilya-Arjantin maçı dünya gündeminde! Küresel utanç

Dünya futbolunun iki devi Brezilya ile Arjantin, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. Futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri olan Brezilya-Arjantin müsabakası bu kez flaş bir olayla gündeme geldi. Brezilyalı sağlık yetkililerin, Arjantinli futbolcuları sahadan çıkarmaya çalışması maçın ertelenmesine neden oldu. Yaşanan olaylar tüm dünyada yankılandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya müdahalesinin ardından ertelenmesi, İspanyol basınında "utanç ve görülmemiş olay" başlıklarıyla verildi.

Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar, İspanyol spor gazetelerinden Marca'da "Tarihin en sıra dışı Brezilya-Arjantin maçı", As ve Sport'ta"Küresel utanç", El Mundo Deportivo'da ise "Utanç" ifadeleriyle başlığa çıkarıldı.

"TARİHİN EN SIRA DIŞI MAÇI..."

İspanyol basını, Brezilya-Arjantin karşılaşmasında şimdiye kadar görülmemiş olayların yaşandığını, başta Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi olmak üzere bazı futbolcuların ve teknik adamların müdahalelerinin unutulmayacağını yazdı.

Messi'nin, maçın durdurulmasının ardından soyunma odasından tekrar sahaya döndüğünde üzerinde fotoğrafçı yeleği olduğuna dikkati çeken Marca, Arjantinli yıldız futbolcunun "Üç gündür buradayız. Müdahale etmek için maçın başlamasını beklediler. Neden önceden haber vermediler? Neden otele gelmediler?" diye gösterdiği tepkiyi öne çıkardı.

As gazetesi de Arjantin'in yaşananlar nedeniyle Brezilya'yı suçladığını kaydetti.

El Pais gazetesi ise "Pandemi başladığından beri Brezilya'da sağlık müfettişlerinin bu büyüklükte veya kamuya açık daha düşük ölçekli herhangi bir etkinlikte böyle bir müdahalesi olmadı." ifadesini kullandı.

"Lionel Messi ve Neymar gördüklerine inanamadı." yorumunda bulunan El Mundo gazetesi de "Güney Amerika futbolunun klasiği, River Plate ve Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası final maçı, güvenlik nedeniyle 2018'de Madrid'de oynanmak zorunda kalmıştı. Brezilya-Arjantin maçında yaşananlar yeni bir skandal oldu." diye yazdı.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.

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Brezilya-Arjantin maçı dünya gündeminde! "Küresel utanç"
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