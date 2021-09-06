Can Bozdoğan’ın performansı Sergen Yalçın’ın elini rahatlattı! Büyük rekabet...

Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında mükemmel bir oyun ortaya koyan Can Bozdoğan'ın rekabete hazır olduğu görüldü.

Kenan Karaman'ın ise tek şansı, sol forvet olarak N'Koudou ya da Larin'den formayı almak. Özellikle Salih-Can ve Kenan arasındaki forma savaşından çıkacak isim merak ediliyor.