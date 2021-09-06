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Giriş Tarihi: 6.9.2021 10:13 Son Güncelleme: 6.9.2021 10:16

Can Bozdoğan'ın performansı Sergen Yalçın'ın elini rahatlattı! Büyük rekabet...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Can Bozdoğan’ın performansı Sergen Yalçın’ın elini rahatlattı! Büyük rekabet...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Barcelona'dan Miralem Pjanic'i transfer eden siyah beyazlılar taraftarını mutlu etti. Sergen Yalçın, yabancı kuralıyla birlikte üç yerli oyuncuya forma şansı verecek. Yeni transfer Can Bozdoğan da Sergen Hoca'nın elini rahatlattı.

Avrupa ve ligde ayrı kadrolarla sahaya çıkacak Beşiktaş'ta yerliler rekabet yaşayacak. Kısıtlı kadro ile çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, yönetimin kendisine sunduğu dünya yıldızlarıyla takviyeli alternatifli kadrodan memnun...

3. FORMA İÇİN BÜYÜK REKABET!

Genç hoca, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı 11'lerle sahaya çıkacağının sinyalini verirken, ligde 8+3 kuralı nedeniyle 3. forma için büyük rekabet yaşanacak.

Kalede Ersin ve Mert, sol bekte ise Rıdvan ile Umut dönüşümlü forma giyecek. Orta sahada şu ana kadar Salih Uçan oynarken, kendisine ciddi bir rakip geldi.

Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında mükemmel bir oyun ortaya koyan Can Bozdoğan'ın rekabete hazır olduğu görüldü.

Kenan Karaman'ın ise tek şansı, sol forvet olarak N'Koudou ya da Larin'den formayı almak. Özellikle Salih-Can ve Kenan arasındaki forma savaşından çıkacak isim merak ediliyor.

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Can Bozdoğan'ın performansı Sergen Yalçın'ın elini rahatlattı! Büyük rekabet...
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