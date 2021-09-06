Can Bozdoğan’ın performansı Sergen Yalçın’ın elini rahatlattı! Büyük rekabet...

3. FORMA İÇİN BÜYÜK REKABET!
Genç hoca, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı 11'lerle sahaya çıkacağının sinyalini verirken, ligde 8+3 kuralı nedeniyle 3. forma için büyük rekabet yaşanacak.
Kalede Ersin ve Mert, sol bekte ise Rıdvan ile Umut dönüşümlü forma giyecek. Orta sahada şu ana kadar Salih Uçan oynarken, kendisine ciddi bir rakip geldi.
Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında mükemmel bir oyun ortaya koyan Can Bozdoğan'ın rekabete hazır olduğu görüldü.
Kenan Karaman'ın ise tek şansı, sol forvet olarak N'Koudou ya da Larin'den formayı almak. Özellikle Salih-Can ve Kenan arasındaki forma savaşından çıkacak isim merak ediliyor.