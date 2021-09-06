Canlı altın fiyatları bilgisi 6 Eylül Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış verileri, haftanın ilk gününde de araştırılmaya başlandı. Düğün sezonunun devam etmesinden ötürü hediye amaçlı kullanılan sarı metal aynı zamanda iyi bir yatırım aracı olarak da görülüyor. 6 Eylül Pazartesi bugün gram altın 487 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 584 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi.