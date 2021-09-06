Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı altın fiyatları bilgisi 6 Eylül Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 08:30 Son Güncelleme: 6.9.2021 08:30

Canlı altın fiyatları bilgisi 6 Eylül Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları bilgisi 6 Eylül Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri için takip başladı. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metalin alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken genel anlamda hareketli bir grafik çiziyor. Bu kapsamda; serbest piyasaların açık olduğu haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatı 439 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 792 liradan işlem görmektedir. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları bilgisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları alış ve satış verileri, haftanın ilk gününde de araştırılmaya başlandı. Düğün sezonunun devam etmesinden ötürü hediye amaçlı kullanılan sarı metal aynı zamanda iyi bir yatırım aracı olarak da görülüyor. 6 Eylül Pazartesi bugün gram altın 487 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 584 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,70

SATIŞ: 460,71

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.202,00

SATIŞ: 3.268,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.229,00

SATIŞ: 3.278,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.115,96

SATIŞ: 3.176,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.612,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 806,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,96

SATIŞ: 488,04

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Canlı altın fiyatları bilgisi 6 Eylül Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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