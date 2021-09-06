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Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:30

Emre Akbaba eski takımıyla anlaşarak imzayı attı

MEHMET AL MEHMET AL
Emre Akbaba eski takımıyla anlaşarak imzayı attı

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba bu gün Kulüp binasında Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nda katıldığı imza töreninde 1 yıllık sözleşme imzalayarak Alanyaspor için mücadele edecek.

Aytemiz Alanyaspor'da 1 yıl kiralık olarak forma giyecek olan Emre Akbaba Galatasary Kulübünden Alanyaspor'a transfer olmak için Fatih hocam bana izin verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.

Akbaba' Galatasarayda çok iyi sezon geçrdim fakat talihsiz sakatlığım dolayısıyla biraz takımdan uzak kaldım. Galatarasay kuluübünde çok fazla transfer yaptığı için Alanyaspor'u tercih ettim.

Başkan Hasan Çavuşoğlu' Emre Akbaba bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz kendisini çok seviyoruz. Alanyaspor takımına dönmesi bizleri çok sevindirdi. Emre Akbaba'nın transfer olmasında başta Fatih hocamız sayın Kulüp Başkanı Burak Elmas'a çok teşekkür ediyorum.dedi

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Emre Akbaba eski takımıyla anlaşarak imzayı attı
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