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Giriş Tarihi: 6.9.2021 14:54

Fatih Karagümrük ile adı anılmıştı... Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu!

Fatih Karagümrük ile adı anılmıştı... Franck Ribery’nin yeni takımı belli oldu!

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile adı anılan Ribery, Seria A'nın yeni takımlarından Salernitana'ya imza attı. Ribery, en son Fiorentina forması giymişti.

38 yaşındaki Fransız yıldız Franck Ribery, Seria A'ya bu sezon yükselen Salernitana'ya transfer oldu. Fatih Karagümrük ile anlaşma aşamasına gelen Ribery, İtalya'da kalmaya karar verdi. 2005 yılında Galatasaray'a imza atan Ribery, daha sonra olaylı bir şekilde Marsilya'ya imza atmıştı.

Marsilya'nın ardından uzun seneler Bayern Münih forması giyen Ribery, burada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı.

2019'da Fiorentina'ya transfer olan Ribery, mor menekşelerle Seria A'da 50 maça çıktı 5 gol atıp 10 da asist yaptı.

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Fatih Karagümrük ile adı anılmıştı... Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu!
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