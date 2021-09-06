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Giriş Tarihi: 7.9.2021 01:47

Fatih Karagümrük, Parma'dan Yann Karamoh'u kadrosuna kattı

AA
Fatih Karagümrük, Parma’dan Yann Karamoh’u kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Parma'dan kanat oyuncusu Yann Karamoh'u transfer etti.

Fatih Karagümrük tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla anlaşma imzalandı.

Kariyerine Fransa'nın Caen takımında başlayan Karamoh, İtalya'nın Inter takımına transfer oldu. Bir sezon Fransa'nın Bordeaux takımına kiralanan genç futbolcu, 2019'da kiralık olarak, 2020'de de bonservisiyle Parma'ya transfer oldu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 57 maçta 8 kez fileleri havalandıran Karamoh, Serie A'da ise 55 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.

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Fatih Karagümrük, Parma'dan Yann Karamoh'u kadrosuna kattı
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