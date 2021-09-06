Fenerbahçe’de gençlik aşısı! Transferde müthiş değişim

Şu anda Altay, Szalai, Osayi, Ferdi ve Muhammed ile ilk on birde 25 yaş altı beş oyuncu oynatıyorlar. "Genç ama tecrübeli" dediğimiz bir jenerasyon oluşturdular. Rossi ve Berisha da eklendi bu ekibe. Pereira ile mücadele eden, temposu yüksek, baskılı oynamak isteyen bir takım yapısı da kazanarak bu ekibi daha görünür hale getirdiler.