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Giriş Tarihi: 6.9.2021 10:31 Son Güncelleme: 6.9.2021 10:31

Fenerbahçe'de gençlik aşısı! Transferde müthiş değişim

Fenerbahçe’de gençlik aşısı! Transferde müthiş değişim

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettirdi. Her dönem yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin stratajisi bu yıl değişti. Ali Koç yönetimi, Pereira'nın raporları doğrultusunda takımı gençleştirdi. Alınan genç ama tecrübeli futbolcuların yanı sıra altyapıdan A takıma kazandırılan oyuncular da dikkat çekti. Kanarya, adeta geleceğin takımını kurdu. İşte detaylar...

Transfer dönemlerinde çarpıcı yıldızlara imza attırarak Türkiye ve Avrupa'da gündem olan Fenerbahçe, bu yaz adeta müthiş bir değişim yaşadı. Pereira'nın gelişi ve Ali Koç yönetiminin transferde strateji değiştirmesiyle geleceğin takımı kuruldu. 6 yeni transferin yaş ortalaması 23.3 iken, altyapıdan çıkarılan oyuncular da fark yarattı.

Altı yeni transferinin yaş ortalaması 23.3 olan Fenerbahçe, altyapıdan gelen Arda (16), Fatih (18) ve Muhammed'le (20) birlikte geleceğin takımını kurdu.

Fenerbahçe'de geçen sezon Bright Osayi-Samuel (23) ve Attila Szalai (23) ile başlayan genç transfer dalgası, bu sezon 6 isimle devam etti.

Yaş ortalamaları 23.3 olan Burak Kapacak (21), Diego Rossi (23), Mergim Berisha (23), Kim Min- Jae (24), Miguel Crespo (24) ve Max Meyer (25) ile transferde uzun yıllardır rastlanmayan bir profil çizen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın altyapıdan takıma monte ettiği Arda Güler (16), Fatih Yiğit Şanlıtürk (18) ve Muhammed Gümüşkaya (20) ile de geleceğin takımının temelleri atıldı.

Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda takıma katılan ve henüz 21 yaşında olan Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da Fenerbahçe'nin gelecek planlarında çok önemli yer tutuyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: ALİ KOÇ SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU

Geçen sezon çok tecrübeli oyuncularla, şampiyonluk yarışında nasıl oynayacağını bilen bir kadro yapmışlardı. Baskı altında oynamayı bilen bu takımdan, özellikle sıkışan maçlarda çözüm bulmasını beklediler; olmadı.

Ali Koç ikinci üç yıl için seçildikten sonra, geldiği ilk gün söylediği; "Yetiştirip, satmak zorundayız" cümlesinin arkasında şimdi durdu. "Kiralık oyuncu almanın çözüm olmadığını gördük. Gerekirse bonservis ödeyip, genç oyuncu almamız lazım" açıklaması da geldi ve transfer standartlarını değiştirdiler.

Şu anda Altay, Szalai, Osayi, Ferdi ve Muhammed ile ilk on birde 25 yaş altı beş oyuncu oynatıyorlar. "Genç ama tecrübeli" dediğimiz bir jenerasyon oluşturdular. Rossi ve Berisha da eklendi bu ekibe. Pereira ile mücadele eden, temposu yüksek, baskılı oynamak isteyen bir takım yapısı da kazanarak bu ekibi daha görünür hale getirdiler.

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Fenerbahçe'de gençlik aşısı! Transferde müthiş değişim
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