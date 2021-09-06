Fırtına’dan Mert Müldür atağı

Süper Lig'de transferin kapanmasına günler kala Trabzonspor sürpriz bir isim için devreye girdi: Mert Müldür… Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu, kulübünün Borussia Dortmund'dan Toljan'ı almasıyla yedeğe çekilmiş ve ligde oynanan iki maçta da forma giyememişti. Bordo-mavililer,İtalyan kulübüne teklifleriniiletirken, teknik direktörAbdullah Avcı'nın 22yaşındaki milli futbolcuyutransfer edilmesi halindesol bekte kullanmak istediğide belirtildi. Esas bölgesi sağ bek olan Mert, solda da görev yapabiliyor. Çizme ekibinde geçen sezon 28 maçta görev alan gurbetçi yıldız için 2019'da Sassuolo, R.Wien'e 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.