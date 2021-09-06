GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR GSB kura tarihi ne, kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 4 bin 346 personel alımı ilanı İŞKUR tarafından yürütülüyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi tarihi, İŞKUR GSB kura tarihi ne, kura sonuçları ne zaman açıklanır gibi sorularla inceleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak. İşte GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!
GSB HANGİ KADROLARDA VE ŞEHİRLERDE ELEMAN ALINACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Her iki cinsiyetten de istihdam sağlanacağı bilinirken, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor.
GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İŞKUR tarafından düzenlenecek olan kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. Kuranın yapılacağı yer henüz açıklanmadı ancak ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından duyurulacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek.
GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.