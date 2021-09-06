GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR GSB kura tarihi ne, kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 4 bin 346 personel alımı ilanı İŞKUR tarafından yürütülüyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi tarihi, İŞKUR GSB kura tarihi ne, kura sonuçları ne zaman açıklanır gibi sorularla inceleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak. İşte GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı!

GSB HANGİ KADROLARDA VE ŞEHİRLERDE ELEMAN ALINACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Her iki cinsiyetten de istihdam sağlanacağı bilinirken, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor.