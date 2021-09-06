İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Crespo’nun bilinmeyenleri! ’Gladyatör...’

Morita transferi gerçekleşmeyince teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Miguel Crespo, orta sahadaki dinamik özellikleriyle sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayacak. 24 yaşındaki 8 numara, savaşçı bir kimliğe sahip.
Aynı zamanda çok teknik bir oyuncu. Çabukluğu ile dikkat çekiyor ve bu sayede kolay bir şekilde adam eksiltebiliyor. Bitmek bilmeyen enerjisiyle işin savunma boyutunda da önemli işlere imza atabiliyor.
SERT OYNUYOR VE ÇOK KART GÖRÜYOR
Tüm bunların yanı sıra yaptığı sürpriz koşularla gol pozisyonuna giriyor ve takıma skor katkısı da yapabiliyor.
Miguel Crespo'nun en olumsuz özelliği ise sert bir futbolcu olması nedeniyle sık sık kart görmesi…
Vitor Pereira, 24 yaşındaki Portekizli yıldızı, Gustavo'nun partneri olarak oynatmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli hoca böylece pres yapan, oyunun iki yönünü de sergileyebilen orta saha planını daha kolay hayata geçirebileceğini düşünüyor.