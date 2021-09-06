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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:55

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo'nun bilinmeyenleri! 'Gladyatör...'

VOLKAN DEMİR
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Crespo’nun bilinmeyenleri! ’Gladyatör...’

Fenerbahçe, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor. Portekizli orta saha Miguel Crespo, çabukluğuyla dikkat çekiyor. Oyunun iki yönünü de oynayabilen oyuncu rakip ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla da gol pozisyonlarına girebiliyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo'nun bilinmeyenleri...

Morita transferi gerçekleşmeyince teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Miguel Crespo, orta sahadaki dinamik özellikleriyle sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayacak. 24 yaşındaki 8 numara, savaşçı bir kimliğe sahip.

Aynı zamanda çok teknik bir oyuncu. Çabukluğu ile dikkat çekiyor ve bu sayede kolay bir şekilde adam eksiltebiliyor. Bitmek bilmeyen enerjisiyle işin savunma boyutunda da önemli işlere imza atabiliyor.

SERT OYNUYOR VE ÇOK KART GÖRÜYOR

Tüm bunların yanı sıra yaptığı sürpriz koşularla gol pozisyonuna giriyor ve takıma skor katkısı da yapabiliyor.

Miguel Crespo'nun en olumsuz özelliği ise sert bir futbolcu olması nedeniyle sık sık kart görmesi…

Vitor Pereira, 24 yaşındaki Portekizli yıldızı, Gustavo'nun partneri olarak oynatmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli hoca böylece pres yapan, oyunun iki yönünü de sergileyebilen orta saha planını daha kolay hayata geçirebileceğini düşünüyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo'nun bilinmeyenleri! 'Gladyatör...'
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