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Giriş Tarihi: 6.9.2021 18:04

Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Eylül Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Eylül Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16.20’de başladı. Gündemin en önemli konu başlıkları yüz yüze eğitim, koronavirüs tedbirleri, Afganistan’daki gelişmeler ve göçmenlerin durumu yer alıyor. Toplantının bitmesine saatler kala Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ise merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ve sonuçları ne oldu? İşte 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar ile kabine sonuçları…

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulunacak. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu koronavirüs önlemleri ile ilgili son durum duyurulacak olup Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika olarak açıklanacak. Böylelikle Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu? Sorusu yanıt bulacak. İşte Kabine Toplantısı kararları son açıklamalar…

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SON DAKİKA

Kabine Toplantısı kararları ile sonuçları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Alınan kararların ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı ve sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bulunuyor…

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabine toplantısında yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

SAĞLIK BAKANI DA SUNUM YAPACAK

Diğer yandan koronavirüsle mücadelede güncel vaka ve vefat sayıları, bu sayıların içindeki aşı durumuna ilişkin istatistikler, aşılama ve test sürecine dair veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabinede paylaşılacak.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve tedbirler de masada olması beklenen diğer bir gündem maddesi.

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Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Eylül Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?
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