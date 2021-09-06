Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Eylül Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulunacak. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu koronavirüs önlemleri ile ilgili son durum duyurulacak olup Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika olarak açıklanacak. Böylelikle Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu? Sorusu yanıt bulacak. İşte Kabine Toplantısı kararları son açıklamalar…
Kabine Toplantısı kararları ile sonuçları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Alınan kararların ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı ve sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bulunuyor…
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabine toplantısında yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.
Diğer yandan koronavirüsle mücadelede güncel vaka ve vefat sayıları, bu sayıların içindeki aşı durumuna ilişkin istatistikler, aşılama ve test sürecine dair veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabinede paylaşılacak.
Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.
Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve tedbirler de masada olması beklenen diğer bir gündem maddesi.