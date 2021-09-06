Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek olan 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları açıklamasına kilitlendi. Her sene, üniversite öğrencilerine geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak KYK burs ve kredi imkânı sağlanıyor. Üniversitelerde yeni dönemin yaklaşmasıyla beraber KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

2021-2022 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları, bu sene de e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamında yazan şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İşte, KYK burs kredi başvurularında son gelişmeler