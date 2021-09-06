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Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:05 Son Güncelleme: 6.9.2021 16:05

KYK burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman ve gerekli belgeleri nedir?

KYK burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman ve gerekli belgeleri nedir?

Yurt genelinde yüz binlerce 1. sınıf öğrencisi ile ara sınıf öğrencileri, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları için bekliyor. Bu doğrultuda, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, KYK bursu geri ödemesiz olarak verilirken KYK kredisi ise geri ödemeli olarak veriliyor. Peki, 2021-2022 KYK başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte, KYK burs başvuruları son durum

Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek olan 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları açıklamasına kilitlendi. Her sene, üniversite öğrencilerine geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak KYK burs ve kredi imkânı sağlanıyor. Üniversitelerde yeni dönemin yaklaşmasıyla beraber KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

2021-2022 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları, bu sene de e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamında yazan şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İşte, KYK burs kredi başvurularında son gelişmeler

BURS NEDİR VE KARŞILIKSIZ MIDIR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamanın ardından KYK burs başvuru tarihleri netlik kazanacak.

Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman ve gerekli belgeleri nedir?
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