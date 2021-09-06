Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek olan 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları açıklamasına kilitlendi. Her sene, üniversite öğrencilerine geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak KYK burs ve kredi imkânı sağlanıyor. Üniversitelerde yeni dönemin yaklaşmasıyla beraber KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
KYK burs başvuruları, bu sene de e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamında yazan şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İşte, KYK burs kredi başvurularında son gelişmeler
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamanın ardından KYK burs başvuru tarihleri netlik kazanacak.
Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.