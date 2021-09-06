KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet ile Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021 KYK burs başvurusu tarihleri ne zaman?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri binlerce üniversite öğrencisi tarafından merakla bekleniyor. Her yıl yükseköğretim öğrencilerine maddi destek amacıyla sağlanan bu ücret için başvuruların e-Devlet aracılığı ile alındığı biliniyor. Bu kapsamda "2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli oldu mu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Başvurularla ilgili henüz net bir tarih açıklaması bulunmuyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar...