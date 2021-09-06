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Giriş Tarihi: 6.9.2021 08:04 Son Güncelleme: 6.9.2021 08:05

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet ile Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021 KYK burs başvurusu tarihleri ne zaman?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet ile Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021 KYK burs başvurusu tarihleri ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber milyonların gündemindeki yerini aldı. Yükseköğretim öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca maddi destek amaçlı sağlanan bu ücretle ilgili olarak “2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz senelerde başvuruların Eylül-Ekim ayı gibi alındığı biliniyordu. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri binlerce üniversite öğrencisi tarafından merakla bekleniyor. Her yıl yükseköğretim öğrencilerine maddi destek amacıyla sağlanan bu ücret için başvuruların e-Devlet aracılığı ile alındığı biliniyor. Bu kapsamda "2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli oldu mu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Başvurularla ilgili henüz net bir tarih açıklaması bulunmuyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte tüm detaylar...

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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