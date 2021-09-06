KYK kredi ve burs başvurusu için erişim ekranının açılmasını bekleyen milyonlarca öğrenci gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Bilindiği üzere; kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor. Peki; KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, tarihler açıklandı mı? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurularında son durum
BURS NEDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
KİMLER KYK BURS ALABİLİR?
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?