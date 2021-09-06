KYK kredi ve burs başvurusu için erişim ekranının açılmasını bekleyen milyonlarca öğrenci gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek resmi açıklamaya çevirdi. Bilindiği üzere; kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor. Peki; KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, tarihler açıklandı mı? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvurularında son durum