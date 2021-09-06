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Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:02

KYK yurt başvuruları başladı mı, nereden yapılır? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman ve yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvuruları başladı mı, nereden yapılır? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman ve yurt ücretleri ne kadar?

Üniversite kayıt süreci devam ederken 2021-2022 KYK yurt başvuruları da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her sene, devlet yurdu ile yüz binlerce öğrenci barınma ihtiyacını çok düşük bir fiyat ile güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu noktada, 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri, şartları ve yurt ücretleri gibi birçok detay araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt başvurusu başladı mı, gerekli belgeler neler ve yurt ücretleri ne kadar? İşte, KYK yurt başvurusu hakkında son dakika gelişmeleri

YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Adaylar, üniversite kayıtlarına geçerken bir yandan da KYK yurt başvuruları hakkında araştırmalarını arttırdı. Özellikle şehir dışında okuyacak olan öğrenciler, 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak konusuna yönelik sorgulama gerçekleştiriyor. Bilindiği gibi, devlet yurtları ile barınma ihtiyacı güvenli ve çok düşük bir ücretle gerçekleştirilebiliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvurusu, e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar, KYK yurt başvuru tarihleri aralığında işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden tamamlayacak. Peki, 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, gerekli belgeleri ve şartları neler?

İşte, 2021-2022 KYK yurt başvurusunda son dakika gelişmeleri

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamanın ardından KYK yurt başvuru tarihleri netlik kazanacak.

Yurt yerleştirmeleri, üniversitelerin açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. KYK yurt başvurularının bu ay içerisinde alınması bekleniyor.
KYK yurt başvurusu tarihleri belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

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KYK yurt başvuruları başladı mı, nereden yapılır? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman ve yurt ücretleri ne kadar?
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