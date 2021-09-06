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Giriş Tarihi: 6.9.2021 18:34

On Numara sonuçları açıklandı mı? 6 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula ekranı

On Numara sonuçları açıklandı mı? 6 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula ekranı

Şans oyunu severler On Numara sonuçları için geri sayıma başladı. Haftanın belli günlerinde canlı ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar belli oluyor. Bu noktada kuponlarını dolduranlar On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından düzenlenen 6 Eylül On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden sorgulanıyor. İşte On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar (6 Eylül 2021)

On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle gündeme geliyor. Milli Piyango tarafından en son düzenlenen çekilişte 10 bilen 1 talihli 226.582,85 TL kazanmıştı. Hal böyle olunca bu haftaki çekilişe ilgi arttı. Peki 6 Eylül MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 6 Eylül 2021 On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 6 EYLÜL 2021

Milli Piyango Online ile 6 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şu şekilde;

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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On Numara sonuçları açıklandı mı? 6 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula ekranı
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