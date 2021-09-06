Son dakika: Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’dan Emre Akbaba’yı transfer etti

Son dakika... Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'un yolunu tuttu. Akdeniz ekibinden sarı-kırmızılı takıma 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Akbaba, yaşadığı talihsiz sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı.

2018 yılında Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba, ayak tarak kemiğinin kırılmasıyla yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Deneyimli futbolcu bu sakatlığı atlattıktan bir süre sonra ise Rizespor deplasmanında çok ciddi bir sakatlık daha yaşamıştı. Bacağı iki yerden birden kırılan Akbaba, 7-8 ay daha futboldan uzak kalmıştı.

28 yaşındaki oyuncu, talihsiz sakatlıkların ardından sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı sergileyemedi.

Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralandı. Akdeniz temsilcisi transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Alanyaspor'dan yapılan paylaşımda, "Yine, yeni, yeniden... Evine hoş geldin Emre Akbaba!" ifadelerine yer verildi.