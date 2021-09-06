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Giriş Tarihi: 6.9.2021 12:56 Son Güncelleme: 6.9.2021 13:17

Son dakika: Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı transfer etti

Son dakika: Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’dan Emre Akbaba’yı transfer etti

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. Deneyimli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Akdeniz temsilcisi transferi resmen açıkladı. Emre Akbaba için, "Evine hoş geldin Emre Akbaba' ifadeleri kullanıldı. Bilindiği gibi Emre Akbaba, Alanyaspor'dan sarı-kırmızılı takıma imza atmıştı.

Son dakika... Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'un yolunu tuttu. Akdeniz ekibinden sarı-kırmızılı takıma 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Akbaba, yaşadığı talihsiz sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı.

2018 yılında Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba, ayak tarak kemiğinin kırılmasıyla yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Deneyimli futbolcu bu sakatlığı atlattıktan bir süre sonra ise Rizespor deplasmanında çok ciddi bir sakatlık daha yaşamıştı. Bacağı iki yerden birden kırılan Akbaba, 7-8 ay daha futboldan uzak kalmıştı.

28 yaşındaki oyuncu, talihsiz sakatlıkların ardından sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı sergileyemedi.

Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralandı. Akdeniz temsilcisi transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Alanyaspor'dan yapılan paylaşımda, "Yine, yeni, yeniden... Evine hoş geldin Emre Akbaba!" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı transfer etti
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