Son dakika: Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük’te!

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Caner Erkin, Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Caner Erkin, bir süre Çaykur Rizespor ile görüşmüş ancak taraflar anlaşamamıştı.
Fenerbahçe'den Caner Erkin mesajı: "Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
CANER ERKİN'DEN VEDA PAYLAŞIMI
Caner Erkin: "Fenerbahçe formasını giydiğim her an, sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım."
Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 1 sezon süren Caner, 2020-2021 sezonunda 34 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.
FENERBAHÇE 20 OYUNCU İLE YOLLARINI AYIRDI
Vitor Pereire yönetiminde transferleri yapan Fenerbahçe, tam 20 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
-Samatta
-Lemos
-Cisse
-Zanka
-Perotti
-Thiam
-Frey
-Ademi
-Dirar
-Ozan Tufan
-Caner Erkin
-Sadık
-Deniz Türüç
-Ömer Beyaz
-Oytun Özdoğan
-Harun Tekin
-Gökhan Gönül
-Barış Alıcı
-İsmail Yüksek
-Oğuz Güçtekin