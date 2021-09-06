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Giriş Tarihi: 6.9.2021 12:35 Son Güncelleme: 6.9.2021 13:17

Son dakika: Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin Fatih Karagümrük ile anlaştı

Son dakika: Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin Fatih Karagümrük ile anlaştı

Son dakika... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin, İstanbul'da kaldı. A Spor'un haberine göre deneyimli sol bek, Fatih Karagümrük ile anlaştı. Caner Erkin, bir süre Çaykur Rizespor ile görüşmüş ancak taraflar anlaşamamıştı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmıştı.

Son dakika... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte birçok futbolcu ile yollar ayrıldı. Kadro dışı bırakılan oyunculardan biri olan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu.

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen deneyimli sol bek, İstanbul'da kaldı. Yıldız futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre Caner Erkin İstanbul'dan ayrılmak istemedi ve Fatih Karagümrük'e imza attı.

Fenerbahçe'den ayrılan bir başka deneyimli yıldız Gökhan Gönül, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. Gökhan'ın ardından Caner'in de Karadeniz temsilcisine gideceği iddia ediliyordu.

Caner Erkin ile Çaykur Rizespor anlaşamadı ve 32 yaşındaki futbolcu Karagümrük'e transfer oldu.

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Son dakika: Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin Fatih Karagümrük ile anlaştı
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