Süper Lig için 8 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunun bitimine 2 gün kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer sezonunun hareketli takımlarından olan Fatih Karagümrük'ten Sinan Gümüş itirafı geldi.
"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK AMA..."
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor canlı yayınında Sinan Gümüş transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.Süleyman Hurma: "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık ama oyuncu bize gelmek istemedi. Biz de oyuncuya başarılar diledik ve başka transferlere yöneldik." açıklamasını yaptı.
Son dakika: Karagümrük Başkanı'ndan Sinan Gümüş itirafı! | Video
"RİBERY'İ İSTEDİK AMA BAŞARILI OLAMADIK"
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: "Türkiye'de transfer yapmak çok zor, hele Karagümrük açısından daha zor. Frank Ribery'i transfer etmek istedik ama başarılı olamadık."
Adı Fatih Karagümrük ile anılan Franck Ribery, Seria A'nın yeni ekiplerinden Salernitana takımına transfer oldu!
CANER ERKİN KARAGÜMRÜK'TE
Fatih Karagümrük, son olarak kadrosuna Caner Erkin'i ve Parma'nın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yann Karamoh'u kadrosuna kattı.