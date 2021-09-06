Son dakika: Karagümrük Başkanı’ndan Sinan Gümüş itirafı!

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK AMA..."

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor canlı yayınında Sinan Gümüş transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.Süleyman Hurma: "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık ama oyuncu bize gelmek istemedi. Biz de oyuncuya başarılar diledik ve başka transferlere yöneldik." açıklamasını yaptı.

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