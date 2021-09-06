Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Pjanic'ten büyük feda! Beşiktaş'ın teklifini bu sözlerle kabul etti... 'Önce çocuğum sonra...'
Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:09 Son Güncelleme: 6.9.2021 09:11

Son dakika: Pjanic'ten büyük feda! Beşiktaş'ın teklifini bu sözlerle kabul etti... 'Önce çocuğum sonra...'

BÜLENT TİMURLENK
Son dakika: Pjanic’ten büyük feda! Beşiktaş’ın teklifini bu sözlerle kabul etti... ’Önce çocuğum sonra...’

Son dakika... Beşiktaş'ın Miralem Pijanic'i transfer etmesi Türkiye kadar Avrupa'nın da gündemine oturdu. Barcelona'da forma şansı bulamayan Boşnak yıldız, büyük bir fedakarlığın altına imza atarak maaşında indirime gitti ve siyah-beyazlıları tercihh etti. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Bülent Timurlenk, Pjanic'in Beşiktaş'a imza sürecinde yaşananları kaleme aldı. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekibin son bombası ise Pjanic oldu. Barcelona'da Koeman ile yıldızı barışmayan ve yeteri kadar süre alamayan Boşnak yıldız, Kartal'ın teklifini kabul etti. Üstelik futbola dönebilmek için maaşında büyük indirim yaptı.

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Bülent Timurlenk, Pjanic transferinin perde arkasını yazdı. İşte o yazı...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste vereceği son gün yaptığı transfer büyük ses getirmişti.

2020'de İtalyan ekibi Juventus'ta 6.5 milyon Euro kazanan, Barcelona'ya maliyeti brüt 14 milyon Euro olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in, ekonomik sıkıntısı herkes tarafından bilinen Beşiktaş'a gelmesi bu yüzden de büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Siyah-beyazlılar oyuncuya net 2 milyon 750 bin Euro ödeyeceğini açıklarken, Pjanic'in yaptığı fedakârlık da ortaya çıktı.

EN DEĞERLİSİ OĞLU VE FUTBOL

Barcelona, vergilerle maliyeti 14 milyon Euro'yu bulan Pjanic'i, teknik direktör Ronald Koeman da istemeyince kiralamaya sıcak baktı. Ancak oyuncuya önemli bir şart koştu: "Beşiktaş'a gitmek istiyorsan maaşında yüzde 50 indirim yapmak zorundasın."

Barça'dan ayrılığı sonrası oyuncunun Marca'ya verdiği röportajda kurduğu şu cümleler bu teklifi neden kabul ettiğini aslında gözler önüne seriyordu: "Barcelona'da sıfır dakika süre almaktansa oynayacağım bir yere gitmek istedim. Benim için bu hayatta önce çocuğum, sonra futbol geliyor."

İNDİRİMLE HERKES KAZANDI

Pjanic'in 8.5 milyon euro'luk maaşında yaptığı yüzde 50'lik indirim sonrası Beşiktaş 2 milyon 750 bin Euro gibi bir rakama dünyaca ünlü oyuncuyu renklerine katarken, Barcelona da vergilerle 14 milyon Euro gibi bir rakamdan kurtulup sadece 1 milyon Euro ödeme şansını yakaladı.

Bosnalı oyuncu, yaptığı büyük fedakârlıkla hayatında en önemli şey dediği futbolu saha kenarında izlemeyip, sahada oynama şansı buldu. Beşiktaş dünyaca ünlü bir yıldızı alıp, yarışacağı kulvarlarda güçlendi. Türk futbolseverler, Pjanic'i canlı olarak izleme şansı yakalamış oldu.

PERŞEMBE ÜMRANİYE CUMARTESİ MAÇ

Pjanic, Bosna Hersek Milli Takımı ile oynayacağı maçların ardından çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Takımla ilk idmanına perşembe günü çıkacak ve cumartesi günkü Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda görev bekleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu!
Kıdem tazminatında kritik bilgi: İşte hak ediş şartları
Son dakika haberi: Dünya futbolunda tarihi olay! Brezilya - Arjantin maçında kaos: Oyuncular için sınır dışı kararı...
Olayların kadını bu kez hamile
KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı?
Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Benfica'dan Gedson Fernandes kararı...
Koronavirüs PCR testi ve birçok alanda yeni dönem resmen başladı!
Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı
Üniversite YKS ek tercih tarihleri - kılavuzu || 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ikinci yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Pjanic'ten büyük feda! Beşiktaş'ın teklifini bu sözlerle kabul etti... 'Önce çocuğum sonra...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA