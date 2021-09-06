Son dakika: Pjanic’ten büyük feda! Beşiktaş’ın teklifini bu sözlerle kabul etti... ’Önce çocuğum sonra...’

İNDİRİMLE HERKES KAZANDI

Pjanic'in 8.5 milyon euro'luk maaşında yaptığı yüzde 50'lik indirim sonrası Beşiktaş 2 milyon 750 bin Euro gibi bir rakama dünyaca ünlü oyuncuyu renklerine katarken, Barcelona da vergilerle 14 milyon Euro gibi bir rakamdan kurtulup sadece 1 milyon Euro ödeme şansını yakaladı.