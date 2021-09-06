Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon Min Jae Kim, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Caulker, Max Meyer, Serdar Dursun, Diego Rossi, Mergim Berisha gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'den yeni bir atak geldi.
O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Porto'dan sol kanat oyuncusu Zaidu'yu istedi. Nijeryalı kanat oyuncusu 3 kez milli takım forması giydi.
Kariyeri boyunca Portekiz'de forma giyen Zaidu, Gil Vicente, Mirandela, Santa Clara ve son olarak Porta formaları giydi.
10 kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Zaidu, 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Hem sol bek hem de sol açıkta forma giyebilen oyuncu Porto formasıyla 43 maça çıktı.
Bu sezon oynadığı resmi maçların tamamını kazanan Fenerbahçe'de Berisha'nın Sivasspor maçında sahada olmadı bekleniyor.
PORTO İLK ETAPTA SICAK BAKMADI!
Portekiz basınında çıkan habere göre Porto, Zaidu'yu bırakmaya sıcak bakmadı.
Fenerbahçe, Avrupa'da transferin bitmesini kullanarak Porto'ya teklif yaptı fakat Porto, Nijeryalı oyuncuyu bırakmaya yeşil ışık yakmadı.
Transferdeki durumun birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.