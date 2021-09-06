Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:10 Son Güncelleme: 6.9.2021 16:16

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bustos'tan olumlu haber alamayan Fenerbahçe, Porto forması giyen sol bek Zaidu için atağa geçti. Portekiz'de yayın yapan O Jogo'ya göre Vitor Pereira bu transferi çok istiyor. Fenerbahçe'de 14 yabancı oyuncu var, bir yabancı transferi daha yapılırsa Zajc'ın gönderilmesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon Min Jae Kim, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Caulker, Max Meyer, Serdar Dursun, Diego Rossi, Mergim Berisha gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'den yeni bir atak geldi.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Porto'dan sol kanat oyuncusu Zaidu'yu istedi. Nijeryalı kanat oyuncusu 3 kez milli takım forması giydi.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

Porto ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Zaidu, kiralık olarak kadroya katılabilir.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

Kariyeri boyunca Portekiz'de forma giyen Zaidu, Gil Vicente, Mirandela, Santa Clara ve son olarak Porta formaları giydi.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

10 kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Zaidu, 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Hem sol bek hem de sol açıkta forma giyebilen oyuncu Porto formasıyla 43 maça çıktı.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

Fenerbahçe bu sezon Portekiz'den Morita'yı alamayınca Miguel Crespo'yu kadrosuna katmıştı.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

Bu sezon oynadığı resmi maçların tamamını kazanan Fenerbahçe'de Berisha'nın Sivasspor maçında sahada olmadı bekleniyor.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

PORTO İLK ETAPTA SICAK BAKMADI!

Portekiz basınında çıkan habere göre Porto, Zaidu'yu bırakmaya sıcak bakmadı.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

Fenerbahçe, Avrupa'da transferin bitmesini kullanarak Porto'ya teklif yaptı fakat Porto, Nijeryalı oyuncuyu bırakmaya yeşil ışık yakmadı.

Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe’den fırsat transferi...

Transferdeki durumun birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.

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Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
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