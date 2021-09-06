Spor yasasıyla birlikte futbolda yeni dönem başlıyor! Borcu harcayan ödeyecek

Yeni yasaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Taslağın ana maddeleri şöyle:

*Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek.

*Futbol kulüpleri gelir ve giderlerine, UEFA ve FIFA kurallarına uygun denk bütçe yapacak. Böylece kulüpler astronomik, kendisini aşan rakamlar ile futbolcu transfer edemeyecek. Kulüpler mevcut borçlarını hızla tasfiye edecek.

*Kulüp yöneticileri görevden ayrıldığında da kendi döneminden sorumlu olacak. Yaptığı borçlar ya da aldığı yanlış kararların hesabı sorulacak. Sonrasını düşünmeden yanlış adımlar atamayacak, transferler yapamayacak.

*6 aydan fazla hapis cezası almış ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olanlar kulüplerin yönetim kademesinde görev alamayacak.

*Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı kurullar yeniden düzenlenecek.

*Menajerlik sistemine yeni kriterler getirilecek.

*Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket kurmaları ve buna göre yönetilmeleri ile ilgili düzenleme yapılacak.

*Kulüpler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek.